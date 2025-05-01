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Валентин Молдавский рассказал о подготовке к бою с Сергеем Билостенным в PFL

Валентин Молдавский рассказал о подготовке к бою с Сергеем Билостенным в PFL
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Именитый российский тяжеловес, выступающий в лиге PFL, Валентин Молдавский рассказал о своей подготовке перед боем со своим соотечественником Сергеем Билостенным, который состоится в ночь с 1 на 2 мая в Орландо (Флорида, США).

«Подготовка прошла хорошо. Всё было по плану. Тренировались… Приехал Олег Попов, Виталий Бигдаш, Витя Немков был, Вадим был. Хорошо поработали. Готовиться к соотечественнику – неприятный момент. Мы с Сергеем хорошие товарищи. Но это спорт, лига решила нас свести. Придётся драться… Никуда не денешься», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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