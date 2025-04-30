Бо Никалу необходимо избавиться от 16 кг за несколько дней до боя с Ренье де Риддером

Популярный американский средневес UFC Бо Никал за двое суток до поединка с известным экс-чемпионом лиги One Ренье де Риддером продемонстрировал на своей странице в социальных сетях видео, в котором становится на весы утром 30 апреля и показывает отметку в 100,7 кг. Стоит отметить, что лимит допустимого веса – 84,4 кг. Таким образом, Никалу необходимо согнать ещё более 16 кг.

Никал проведёт бой с Ренье де Риддером на турнире UFC on ESPN 67, который состоится 3 мая в США.

Напомним, предыдущий поединок Никала состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Полом Крэйгом. Что касается Ренье де Риддера, то он последний бой провёл в январе 2025 года и победил там удушающим приёмом в первом раунде Кевина Холланда.