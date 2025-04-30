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Бо Никалу необходимо избавиться от 16 кг за несколько дней до боя с Ренье де Риддером

Бо Никалу необходимо избавиться от 16 кг за несколько дней до боя с Ренье де Риддером
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Популярный американский средневес UFC Бо Никал за двое суток до поединка с известным экс-чемпионом лиги One Ренье де Риддером продемонстрировал на своей странице в социальных сетях видео, в котором становится на весы утром 30 апреля и показывает отметку в 100,7 кг. Стоит отметить, что лимит допустимого веса – 84,4 кг. Таким образом, Никалу необходимо согнать ещё более 16 кг.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Ренье де Риддер — Бо Никал
04 мая 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Не началось

Никал проведёт бой с Ренье де Риддером на турнире UFC on ESPN 67, который состоится 3 мая в США.

Напомним, предыдущий поединок Никала состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Полом Крэйгом. Что касается Ренье де Риддера, то он последний бой провёл в январе 2025 года и победил там удушающим приёмом в первом раунде Кевина Холланда.

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