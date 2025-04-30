Карлос Пратес впервые прокомментировал поражение от Иана Гарри

Бразильский полусредневес UFC Карлос Пратес впервые дал комментарий после своего досадного поражения от ирландца Иана Гарри в главном событии турнира UFC on ESPN 66, который проходил в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США).

«К сожалению, я не смог закончить бой досрочно, и это меня гложет. Прошу прощения у всех своих болельщиков, у всей своей семьи, я вернусь сильнее, я обещаю!» — написал Пратес на своей странице в социальных сетях.

Напомним, у Пратеса была возможность одержать досрочную победу во второй половине поединка, но он её упустил, и в итоге бой продлился все отведённые пять раундов. Все трое судей единогласно отдали победу Гарри.