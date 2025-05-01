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Молдавский высказался о поединках россиян между собой в единоборствах

Молдавский высказался о поединках россиян между собой в единоборствах
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Известный российский тяжеловес ММА Валентин Молдавский прокомментировал поединки, в которых российские бойцы встречаются между собой в ринге или октагоне.

«Ну, россияне уже не в первый раз сходятся на международных аренах. И в UFC Павлович дрался с Волковым. Да и в целом часто это стало происходить. Фанаты так реагируют, поскольку теннис – это не единоборства. Никто никому не наносит урона, не портит здоровья. А мы наносим друг другу большой урон в боях», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Молдавский свой очередной бой проведёт на турнире PFL, который пройдёт в ночь с 1 на 2 мая в Орландо (США), где его ожидает противостояние с соотечественником Сергеем Билостенным.

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