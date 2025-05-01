«Кулачные бои слишком травмоопасны». Молдавский — о переходе в другие дисциплины

Известный российский тяжеловес смешанных единоборств Валентин Молдавский высказался по поводу возможного перехода из ММА в какие-либо другие боевые дисциплины.

«Не сейчас. Но, может быть, со временем. Ещё много незаконченных дел в MMA. Будет достаточно долгий путь, чтобы добиться оптимального результата. Хочу показать себе, на что я способен. А ближе к завершению карьеры уже можно будет попробовать. В боксе хочу, в кулачке не уверен. Это чересчур травмоопасный вид спорта. Но всё может быть», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Молдавский проведёт бой в ночь с 1 на 2 мая в Орландо (США), где в рамках турнира PFL сразится со своим соотечественником Сергеем Билостенным.