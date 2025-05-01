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Молдавский: Орловский слишком убеждён, что победит Фёдора. Я бы не был так уверен

Молдавский: Орловский слишком убеждён, что победит Фёдора. Я бы не был так уверен
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Известный российский тяжеловес ММА Валентин Молдавский дал свой прогноз на потенциальный поединок между двумя ветеранами смешанных единоборств, Фёдором Емельяненко и Андреем Орловским.

«Думаю, у Фёдора хорошие шансы. Он достаточно уверенно боксирует на руках. У него всегда была хорошая скорость, чувство дистанции, тайминг. Должно получиться неплохо в этом виде спорта. Орловский пытается раскачать общественность. Он понимает, что поединок будет для него очень денежным, и хочет закрыть своё поражение в MMA боем по боксу. Но мне кажется, что он слишком уверен. Считает, что победит Фёдора в боксе. Я бы не был так убеждён в этом на его месте», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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