Молдавский: Орловский слишком убеждён, что победит Фёдора. Я бы не был так уверен

Известный российский тяжеловес ММА Валентин Молдавский дал свой прогноз на потенциальный поединок между двумя ветеранами смешанных единоборств, Фёдором Емельяненко и Андреем Орловским.

«Думаю, у Фёдора хорошие шансы. Он достаточно уверенно боксирует на руках. У него всегда была хорошая скорость, чувство дистанции, тайминг. Должно получиться неплохо в этом виде спорта. Орловский пытается раскачать общественность. Он понимает, что поединок будет для него очень денежным, и хочет закрыть своё поражение в MMA боем по боксу. Но мне кажется, что он слишком уверен. Считает, что победит Фёдора в боксе. Я бы не был так убеждён в этом на его месте», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.