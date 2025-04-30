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Тайла Сантос получила дисквалификацию за употребление допинга

Тайла Сантос получила дисквалификацию за употребление допинга
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Боец женского наилегчайшего дивизиона UFC бразильянка Тайла Сантос получила дисквалификацию на полгода за положительный допинг-тест на запрещённый препарат оксандролон и его метаболиты, а также анализ дал положительный результат на кленбутерол во внесоревновательный период. Анализ был собран 21 марта 2025 года.

Оксандролон и кленбутерол являются неуказанными веществами в классе анаболических агентов, которые запрещены в любое время лигой PFL и их антидопинговой политикой (ADP).

В результате положительного теста Сантос также была исключена из карда турнира PFL, который состоялся 11 апреля 2025 года в США.

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