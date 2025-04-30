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Костя Цзю высказался об ожидаемом реванше между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой

Костя Цзю высказался об ожидаемом реванше между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю дал свой комментарий по поводу ожидаемого реванша между экс-чемпионом мира в первом среднем весе Тимофеем Цзю и действующим чемпионом мира по версии WBC в этом весе Себастьяном Фундорой.

«Сейчас ещё не подписан договор. Предположительно, бой будет. Ещё чётко не определены место и время. Всё что угодно может случиться.

Мы с сыном разговаривали по этому вопросу. Он готовится, постарается предотвратить те ошибки, которые допустил во время первого боя. Надеюсь, всё будет нормально.

Тим очень положительно настроен на бой. Я ему посоветовал посмотреть мой бой с Уго Пинедой. Там такой же высокий соперник. И та тактика, которую я предпринимал во время того боя, очень сильно подойдёт против Фундоры. Посмотрим. Если всё будет, как я и ожидаю, то бой до конца не должен дойти. Это мои задумки», — приводит слова Константина «Матч ТВ».

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