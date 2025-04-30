Дейвисон Фигейреду и Кори Сэндхаген продемонстрировали актуальную форму перед боем

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду и американец Кори Сэндхаген опубликовали свою актуальную боевую форму перед очным противостоянием, который станет главным событием турнира UFC on ESPN 67, который состоится в ночь с 3 на 4 мая в США.

Дейвисон Фигейреду Фото: UFC

Кори Сэндхаген Фото: UFC

Напомним, что Фигейреду свой предыдущий поединок проводил в ноябре 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от экс-чемпиона UFC в легчайшем весе, россиянина Петра Яна.

Что касается Сэндхагена. то он свой последний бой провёл в августе 2024 года, и также проиграл там единогласным судейским решением другому российскому бойцу, экс-претенденту на титул Умару Нурмагомедову.