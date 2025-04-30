Мартин Баколе спрогнозировал реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа

Один из ведущих тяжеловесов Мартин Баколе дал свой комментарий по поводу ожидаемого реванша между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF в этом весе Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне.

«Все знают, что случится. Усик победит! Усик знает, почему он это сказал. Я ожидал, что Усик будет драться с Джозефом Паркером. Это был бы хороший бой, но Даниэль Дюбуа… Все знают, что он проиграет. Он просто постарается использовать свой шанс. Давайте посмотрим, но, по моему мнению, Дюбуа снова проиграет.

Он может постараться что-то изменить, но не в этот раз. Слишком поздно что-то менять. Все знают, что Усик двигается 12 раундов. Он должен боксировать, чтобы остановить Усика. Я ждал, что Цыганский король остановит Усика, но Усик прошёл его. Кроме Тайсона Фьюри, только я могу остановить Усика, потому что я знаю, как его остановить, и я это уже делал в спарринге. Я знаю, как сделать это в бою. У меня есть боксёрский разум, я не думаю, что у Дэниела есть боксёрский разум. Усик будет играться с ним», — сказал Баколе в интервью на YouTube-канале Seconds Out.