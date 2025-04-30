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Леннокс Льюис верит в победу Дюбуа над Усиком в реванше

Леннокс Льюис верит в победу Дюбуа над Усиком в реванше
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис дал комментарий по поводу ожидаемого реванша между действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом весе Александром Усиком, который намечен на 19 июля в Лондоне.

«Я считаю, Дэниел Дюбуа готов. Он прошёл через испытания и невзгоды, он казнил короля, у него есть мощь, он уже был здесь ранее, он был именно там, он отправил этого парня в нокдаун, так что он знает, что ему нужно делать. Было бы отлично, если бы он это сделал, чтобы ещё один человек сделал это для Великобритании. Это нелёгкое задание, но он точно боец, который может. Он проделал работу, он прошёл через этапы становления, и он настоящий чемпион. У него большие надежды на это, и он это сделает», — приводит слова Льюиса Boxing Scene.

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