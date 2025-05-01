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Результаты взвешивания участников турнира PFL World Tournament 4

Результаты взвешивания участников турнира PFL World Tournament 4
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Сегодня в Орландо (Флорида, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира PFL World Tournament 4, где главным событием шоу станет бой Фила Дэвиса с Робом Уилкинсоном.

В соглавном событии шоу известный российский тяжеловес Валентин Молдавский сразится с соотечественником Сергеем Билостенным.

PFL 2025. PFL World Tournament 4: First Round, Орландо, США
Валентин Молдавский — Сергей Билостенный
02 мая 2025, пятница. 06:00 МСК
Валентин Молдавский
Не началось
Сергей Билостенный

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Основной кард:

Фил Дэвис (93,44 кг) — Роб Уилкинсон (93,44 кг);
Валентин Молдавский (107,4 кг) — Сергей Билостенный (109,2 кг);
Антонио Карлос Джуниор (93,26 кг) — Карл Мур (93,35 кг);
Карл Альбертсон (92,89 кг) — Симеон Пауэлл (93,44 кг).

Предварительный кард:

Александр Романов (119,84 кг) — Тимоти Джонсон (120,02 кг);
Карл Уильямс (117,48 кг) — Олег Попов (113,06 кг);
Салливан Коли (93,26 кг) — Марсело Нунес (93,26 кг);
Родриго Насименто (116,39 кг) — Абрахам Бэбли (112,69 кг);
Алекс Полицци (92,62 кг) — Рафаэл Шавьер (93,08 кг).

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