Результаты взвешивания участников турнира PFL World Tournament 4

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Сегодня в Орландо (Флорида, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира PFL World Tournament 4, где главным событием шоу станет бой Фила Дэвиса с Робом Уилкинсоном.

В соглавном событии шоу известный российский тяжеловес Валентин Молдавский сразится с соотечественником Сергеем Билостенным.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Основной кард:

Фил Дэвис (93,44 кг) — Роб Уилкинсон (93,44 кг);

Валентин Молдавский (107,4 кг) — Сергей Билостенный (109,2 кг);

Антонио Карлос Джуниор (93,26 кг) — Карл Мур (93,35 кг);

Карл Альбертсон (92,89 кг) — Симеон Пауэлл (93,44 кг).

Предварительный кард:

Александр Романов (119,84 кг) — Тимоти Джонсон (120,02 кг);

Карл Уильямс (117,48 кг) — Олег Попов (113,06 кг);

Салливан Коли (93,26 кг) — Марсело Нунес (93,26 кг);

Родриго Насименто (116,39 кг) — Абрахам Бэбли (112,69 кг);

Алекс Полицци (92,62 кг) — Рафаэл Шавьер (93,08 кг).