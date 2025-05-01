Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Топурии: я точно знаю, что его удар убьёт Ислама Махачева

Тренер Топурии: я точно знаю, что его удар убьёт Ислама Махачева
Комментарии

Хави Климент, тренер бойца UFC Илии Топурии по ударной технике, рассказал, в чём превосходство грузина над его потенциальными соперниками Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Я точно знаю, что удар Топурии убьёт Ислама Махачева. Но ещё яснее, что он убьёт Чарльза Оливейру. Говорю это всё с большим уважением к ним», — сказал Климент в интервью журналисту ABC Альваро Колменеро.

Напомним, грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

Материалы по теме
Должен ли Махачев принять бой с Топурией? И зачем это российскому чемпиону
Должен ли Махачев принять бой с Топурией? И зачем это российскому чемпиону
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android