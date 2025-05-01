Тренер Топурии: я точно знаю, что его удар убьёт Ислама Махачева

Хави Климент, тренер бойца UFC Илии Топурии по ударной технике, рассказал, в чём превосходство грузина над его потенциальными соперниками Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Я точно знаю, что удар Топурии убьёт Ислама Махачева. Но ещё яснее, что он убьёт Чарльза Оливейру. Говорю это всё с большим уважением к ним», — сказал Климент в интервью журналисту ABC Альваро Колменеро.

Напомним, грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.