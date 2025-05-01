Кормье прокомментировал анонс боя Камару Усман — Хоакин Бакли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс поединка в полусреднем дивизионе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и соотечественником Хоакином Бакли.

«Как по мне, это действительно хороший бой, и он даст понять, на что Усман всё ещё способен. Победа над Бакли может придать ему новый импульс. Усман по-прежнему самое большое имя в дивизионе, и если он победит, то может заявить: «Белал Мухаммад, Джек Делла Маддалена, я хочу свой шанс!» Особенно в том случае, если Шавкат Рахмонов всё ещё будет травмирован», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, поединок Усман – Бакли состоится 15 июня на турнире UFC on ESPN 69.