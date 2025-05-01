Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье прокомментировал анонс боя Камару Усман — Хоакин Бакли

Кормье прокомментировал анонс боя Камару Усман — Хоакин Бакли
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс поединка в полусреднем дивизионе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и соотечественником Хоакином Бакли.

«Как по мне, это действительно хороший бой, и он даст понять, на что Усман всё ещё способен. Победа над Бакли может придать ему новый импульс. Усман по-прежнему самое большое имя в дивизионе, и если он победит, то может заявить: «Белал Мухаммад, Джек Делла Маддалена, я хочу свой шанс!» Особенно в том случае, если Шавкат Рахмонов всё ещё будет травмирован», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, поединок Усман – Бакли состоится 15 июня на турнире UFC on ESPN 69.

Материалы по теме
Иан Гарри сделал прогноз на предстоящий бой Камару Усмана с Хоакином Бакли
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android