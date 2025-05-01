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Ирландский боец Хьюз назвал сроки возможного реванша с Усманом Нурмагомедовым

Ирландский боец Хьюз назвал сроки возможного реванша с Усманом Нурмагомедовым
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Ирландский боец Пол Хьюз (15-3), выступающий в лёгком весе (до 70) PFL, высказался о сроках реванша с россиянином Усманом Нурмагомедовым.

«Все хотят увидеть этот бой, никаких сомнений, и он состоится. Вероятно, в конце этого года. В этом не приходится сомневаться. Он может пытаться откладывать его, но его время придёт», — приводит слова Хьюза издание MMAJunkie.

Напомним, первый бой Нурмагомедова и Хьюза состоялся на турнире PFL в январе и завершился победой россиянина раздельным судейским решением по итогам пяти раундов. 10 мая на турнире PFL Europe 1 Хьюз сразится с бразильцем Бруно Мирандой.

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