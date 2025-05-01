«Очень удобный для меня». Евлоев высказался о возможном реванше с Диего Лопесом

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о возможном реванше с бразильцем Диего Лопесом.

«У Лопеса грэпплинг хороший, но защита от проходов, и тем более вставать из партера не его конёк. Если я его переведу, он пролежит до конца раунда или до того момента, как я его финиширую.

Я могу пройти к нему в любое время, когда я захочу. Тем более у него рост позволяет. Соперник очень удобный для моего стиля. И в стойке я не увидел ничего сверхъестественного, кроме того, что он очень хорошо держит удар», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».