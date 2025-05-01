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Тренер Топурии: в стойке Илия прикончит и Махачева, и Оливейру

Тренер Топурии: в стойке Илия прикончит и Махачева, и Оливейру
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Хави Климент, тренер экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илии Топурии, высказался о возможных боях грузина с Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Для меня очевидно, что он прикончит Ислама. И ещё очевидней, что он прикончит Чарльза Оливейру. Я уверен в этом на сто процентов. Я не знаю, как Оливейре подготовиться к бою с Илией. В стойке его убьют», — сказал Климент в интервью ABC.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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