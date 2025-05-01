Дэн Хукер отказался от предложения страховать бой Порье и Холлоуэя на UFC 318

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) австралиец Дэн Хукер сообщил, что отказался от предложения страховать поединок американцев Дастина Порье и Макса Холлоуэя, который состоится 20 июля на турнире UFC 318.

«UFC хотели, чтобы я был запасным. Хотели, чтобы я подрался в карде с легковесом. И стал запасным для титула MBF. Невероятная возможность. К сожалению, мне нужна вторая операция на руке, слишком много рубцовой ткани… Операция небольшая, просто нужно избавиться от части рубцовой ткани. До боя осталось девять недель, и всё должно сложиться идеально, чтобы подготовиться», — приводит слова Хукера Sky Sports New Zeeland.