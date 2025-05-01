Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

В ночь с 1 на 2 мая во Флориде (США) состоится бойцовский турнир PFL World Tournament 4, в рамках которого российский боец Валентин Молдавский сразится с соотечественником Сергеем Билостенным. Четвертьфинальный поединок Гран-при в тяжёлом весе (до 120 кг) и соглавный бой вечера между двумя россиянами начнётся ориентировочно в 6:00 мск.

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Оkko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

В прошлом году Молдавский должен был биться с Олегом Поповым, но бой не состоялся из-за травмы Валентина. Билостенный же мог подраться с Денисом Гольцовым, но также снялся с того турнира.