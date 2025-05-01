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Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
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В ночь с 1 на 2 мая во Флориде (США) состоится бойцовский турнир PFL World Tournament 4, в рамках которого российский боец Валентин Молдавский сразится с соотечественником Сергеем Билостенным. Четвертьфинальный поединок Гран-при в тяжёлом весе (до 120 кг) и соглавный бой вечера между двумя россиянами начнётся ориентировочно в 6:00 мск.

PFL 2025. PFL World Tournament 4: First Round, Орландо, США
Валентин Молдавский — Сергей Билостенный
02 мая 2025, пятница. 06:00 МСК
Валентин Молдавский
Не началось
Сергей Билостенный

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Оkko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Права на трансляцию турнира PFL 4 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В прошлом году Молдавский должен был биться с Олегом Поповым, но бой не состоялся из-за травмы Валентина. Билостенный же мог подраться с Денисом Гольцовым, но также снялся с того турнира.

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