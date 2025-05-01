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Евлоев ответил, давит ли на него идеальный рекорд в MMA

Евлоев ответил, давит ли на него идеальный рекорд в MMA
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев (19-0) ответил, давит ли на него идеальный рекорд.

«Давит ли «нолик» на меня психологически? Да нет, не давит. На каждый бой я выхожу с чистой совестью, зная, что я сделал больше, чем от меня требуется, и в конечном итоге победа или поражение — они от Всевышнего.

Я готов к любому результату. Мне кажется, с таким настроем выходить намного легче. И психологического давления никакого нет… И если ты уверен в своих силах, а я в них уверен, так что… это бои», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

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