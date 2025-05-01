Арман Царукян высказался о следующем бое в UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян высказался о следующем выступлении.

«В мае поборюсь на турнирах по грэпплингу, а уже в середине мая будет понятно, когда у меня следующий бой. Конечно, хотелось бы либо реванш с Оливейрой, потому что он номер два, либо бой с Гэтжи. Для меня это новое имя. Просто победить спокойно и опять быть в обойме за титул. Ждать не придётся. Если Ислам [Махачев] подерётся в июне, то в следующий раз он подерётся в октябре», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу MONK3.

Напомним, на турнире UFC 311 в феврале Царукян должен был сразиться за чемпионский титул с соотечественником Исламом Махачевым, но снялся из-за проблем со спиной.