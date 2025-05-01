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Кудряшов дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона Канело — Скалл

Кудряшов дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона Канело — Скалл
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Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и кубинцем Уильямом Скаллом.

«Альварес в последних боях не был таким ярким, как раньше. Он потерял остроту, инстинкт убийцы. Что-то в нём изменилось. Он классный боксёр, и всё при нём. Но тонкая вещь, делающая боксёра опасным, она ушла. И всё равно. На Скалла её хватит. Канело умеет прессинговать, знает, как это делать. Его навыков будет достаточно», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Поединок Канело – Скалл состоится в ночь с 3 на 4 мая в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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