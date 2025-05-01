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Царукян сказал, кто должен стать следующим соперником Махачева

Царукян сказал, кто должен стать следующим соперником Махачева
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян высказался о расстановках в своём дивизионе.

«Сейчас я не в титульной гонке, так как травмировался, моя очередь прошла, но если будет бой за вакантный титул – я буду драться за вакантный титул. Если Махачев перейдёт в другой вес, если останется, то будет с кем драться. Скорее всего, это будет Топурия. А после Топурии уже будет драться со мной, если я выиграю ещё один бой или, допустим, если не будет нового имени», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу MONK3.

Напомним, на турнире UFC 311 в феврале Царукян должен был сразиться за чемпионский титул с соотечественником Исламом Махачевым, но снялся из-за проблем со спиной.

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