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Лига MMA RCC введёт чемпионские пояса

Лига MMA RCC введёт чемпионские пояса
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Бойцовская лига RCC вводит титул чемпиона организации. Вслед за кулачными боями и кикбоксингом пояса появятся и в ММА, сообщает пресс-служба промоушена.

Фото: RCC

Первые бои претендентов пройдут на турнире RCC 22, который состоится 31 мая на 12-тысячной «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Введение поясов будет поэтапным. Сначала чемпиона определят в полулёгком весе (до 65 кг). Первые четыре претендента уже известны. Абдулмалик Мугидинов встретится с Евгением Игнатьевым, Рахим Мидаев — с Александром Осетровым. Позднее будут объявлены имена других претендентов.

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