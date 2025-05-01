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Мовсар Евлоев назвал свой вес между боями в UFC

Мовсар Евлоев назвал свой вес между боями в UFC
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о своей форме между выступлениями.

«Есть ли смысл в весогонке? Конечно, есть. В межсезонье я вешу 77-78 кг. Даже если отменить весогонку, мне скажут, что не надо вес «гонять», буду драться в своём весе, не все подпишутся под это. Кто-то будет искать обходные пути, держать свой вес на протяжении всей подготовки. И в итоге бойцы, выходя на бой, не будут в равных условиях.

Но я считаю, что всё равно должен быть предел всему. Потому что весогонка очень много здоровья забирает у спортсменов. Для меня комфортный вес 66 кг, я до этого дрался в 61 кг, и с каждым боем все тяжелее и тяжелее давалось», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

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