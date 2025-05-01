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«Им по зубам выиграть». Хабиб Нурмагомедов ответил, кто станет победителем Лиги чемпионов

«Им по зубам выиграть». Хабиб Нурмагомедов ответил, кто станет победителем Лиги чемпионов
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Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил, какая команда станет победителем Лиги чемпионов.

«ПСЖ» последние 15 лет ставит на европейскую карту французский футбол. Моё мнение — в этом году им по зубам выиграть Лигу чемпионов. Если быть честным, то очень сильно хочу, чтобы они победили. Я желаю им, чтобы они выиграли этот чемпионат», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале IbraTV.

Напомним, следующий матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов французский клуб проведёт 7 мая с лондонским «Арсеналом». Игра начнётся в 22:00 мск.

Первый матч с «Арсеналом» состоялся 29 апреля и завершился победой «ПСЖ» со счётом 1:0. Второй парой, которая также борется за выход в финал, является «Барселона» и «Интер», ближайший матч которых состоится 6 мая.

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