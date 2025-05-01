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Евлоев: поражение от Махачева не умалит достоинств Топурии

Евлоев: поражение от Махачева не умалит достоинств Топурии
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев (19-0) ответил, давит ли на него идеальный рекорд.

«Если он проиграет Исламу, это никак не умалит его достоинств. Потому что Ислам — всё равно другой уровень, Ислам погабаритнее, Ислам — чемпион в более тяжёлой весовой категории и номер один вне зависимости от весовой категории. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть Исламу. Так что списывать его со счетов только потому, что он уступил Исламу, было бы слишком… тупо», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

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