Евлоев: поражение от Махачева не умалит достоинств Топурии

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев (19-0) ответил, давит ли на него идеальный рекорд.

«Если он проиграет Исламу, это никак не умалит его достоинств. Потому что Ислам — всё равно другой уровень, Ислам погабаритнее, Ислам — чемпион в более тяжёлой весовой категории и номер один вне зависимости от весовой категории. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть Исламу. Так что списывать его со счетов только потому, что он уступил Исламу, было бы слишком… тупо», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

Материалы по теме Мовсар Евлоев оценил победу Волкановски над Диего Лопесом

Мовсар Евлоев показал упражнение на гимнастических кольцах: