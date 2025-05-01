Царукян рассказал о самой безумной версии фанатов, которая объясняет его снятие с UFC 311

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал о самой безумной фанатской теории, которая объясняет, почему он снялся с реванша против действующего обладателя титула чемпиона UFC в категории до 70 кг Ислама Махачева.

«Одна из теорий заключалась в том, что Хабиб не хотел, чтобы Ислам проиграл мне. Поэтому он заплатил мне гонорар, который полагался за бой, чтобы я не вышел (смеётся)», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу MONK3.

Напомним, реванш между Царукяном и Махачевым должен был стать главным событием турнира UFC 311, который прошёл с 18 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Однако Арман за двое суток до боя был вынужден сняться ввиду проблем со спиной. Его заменил бразилец Ренато Мойкано.