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Двалишвили: легко одолею одну гориллу. Я умный и сильный, схвачу её, а затем повалю

Двалишвили: легко одолею одну гориллу. Я умный и сильный, схвачу её, а затем повалю
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили считает, что имеет все шансы победить самца гориллы.

«Могу ли я победить одну гориллу? Это легко, братан. Я умный и сильный, тренируюсь каждый день… Для начала я сниму с себя одежду. Потом схвачу её, после чего повалю, это легко. Думаю, я смогу справиться с одной гориллой», — приводит слова Двалишвили аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Следующий поединок Мераб проведёт против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 316, который состоится 8 июня в Ньюарке (США).

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