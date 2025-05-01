Экс-тренер Хабиба объяснил, почему тот на UFC 229 начал драку именно с Диллоном Дэнисом

Хавьер Мендес, являющийся бывшим тренером экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории, а ныне члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, объяснил, почему Орёл после поединка с Конором Макгрегором на турнире UFC 229 ввязался в драку именно со спарринг-партнёром ирландца Диллоном Дэнисом, а не с его тренерами.

«Я спросил Хабиба через несколько лет после того боя: «Почему ты ввязался в драку с Диллоном Дэнисом?» Он ответил: «Главный тренер Конора был слишком стар, и это было бы неуважительно. Поэтому мне пришлось напасть на Диллона». Даже в состоянии гнева Хабиб мыслил рассудительно», — приводит слова Мендеса аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).