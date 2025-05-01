Экс-игрок «МЮ» Патрис Эвра раскрыл, кто из бойцов ММА вдохновляет его. Это россиянин

43-летний французский футболист, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра раскрыл, что из всех бойцов ММА больше всего его вдохновляет Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Люди могут подумать, что это слишком простой ответ, но я скажу, что им является Хабиб. Теперь он мне как брат. Я восхищаюсь его жизненной философией. Собираюсь тренироваться с ним — надеюсь, он не сломает мне руку. У меня такое чувство, что Хабиб любит меня, но в то же время хочет убить. Этот парень действительно невероятный и очень уважительный человек», — приводит слова Эвра портал DAZN.