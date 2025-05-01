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Бакли: побью Усмана, надеру задницу Белалу Мухаммаду и стану самой большой звездой в UFC

Бакли: побью Усмана, надеру задницу Белалу Мухаммаду и стану самой большой звездой в UFC
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Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли поделился планами на ближайшее будущее.

«Мне всегда нравится готовиться к следующему бою. Как только побью Усмана, моё мышление изменится, и я буду стремиться к тому, чтобы завоевать чемпионский пояс. Молюсь, чтобы [в бою между Мухаммадом и Маддаленой] победил Белал. Причина этого в том, что если выиграет Джек, то UFC начнёт реализовывать другой сценарий в полусреднем весе. Так что надеюсь на победу Белала. И после этого уже я надеру ему задницу, а затем стану самой большой звездой в UFC.

Сейчас все говорят, что в UFC нет звёзд. А те, кто был, либо проиграли, либо испортили себе репутацию тем или иным образом. Так что я действительно чувствую, что это моя возможность проявить себя. Но для этого мне нужно выйти в клетку и сделать так, чтобы подняли мою руку, причём не просто победить, а доминировать и нокаутировать этого парня так, как могу только я», — приводит слова Бакли портал MMA Mania.

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