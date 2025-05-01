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Усик выбрал двух боксёров, с которыми хотел бы провести прощальный бой

Усик выбрал двух боксёров, с которыми хотел бы провести прощальный бой
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Чемпион WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик выбрал двух боксёров, с которыми хотел бы провести прощальный бой на профессиональном ринге.

«Я полностью сфокусирован на поединке с Даниэлем Дюбуа. Но моим соперником для последнего боя по боксу стал бы либо Энтони Джошуа, либо Тайсон Фьюри», — приводит слова Усика портал talkSPORT.

Александру 38 лет. В качестве профессионала Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и в супертяжёлом весе.

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