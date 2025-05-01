Тренер Дюбуа: Усику за актёрскую игру в первом бою с Даниэлем надо дать «Оскар»

Дон Чарльз, являющийся главным тренером чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, считает, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик симулировал попадание в область паха в первом поединке с его подопечным.

Усик и Дюбуа уже дрались в августе 2023 года. Даниэль в пятом раунде нанёс удар Александру, который пришёлся в спорную область. Однако рефери посчитал, что британец попал в область паха, поэтому не был засчитан нокаут, что вызвало бурные обсуждения в мире бокса. Сам бой завершился досрочной победой украинца в девятом раунде.

Чаррльз. За актёрскую игру [в первом бою] ему надо вручить премию «Оскар». Вы обманули рефери, вы обманули нас, вы обманули мир бокса. Ваша центральная нервная система была отключена, поэтому вы дрожали.

Усик. Вы правы, я заслуживаю «Оскара». Вы должны научить своего бойца бить чисто. Это просто трэш-ток. Для меня это не имеет значения. Я уважаю всех своих оппонентов, — приводит слова Чарльза и Усика портал TNT Sports.