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Эдди Хирн: бокс сейчас на пике популярности, а ММА — бедный родственник

Эдди Хирн: бокс сейчас на пике популярности, а ММА — бедный родственник
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Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что в данный момент именно бокс является флагманом в индустрии боевых искусств.

«Бокс сейчас на пике. Мы лидируем в индустрии по популярности в социальных сетях и в принципе во всём цифровом пространстве, занимая более высокое положение, чем смешанные единоборства. ММА — бедный родственник, но это не их вина. Возможно, они достигли своего потолка, не так ли? В конечном счёте, всё зависит от качества самого продукта — боёв.

Если бы вы попросили меня сейчас назвать шесть суперзвёзд UFC, я бы не смог этого сделать. Проблема в том, что UFC всегда хочет, чтобы бренд лиги был больше, чем бренд бойца», — приводит слова Хирна портал Sportskeeda.

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