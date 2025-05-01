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PFL 4 2025. Прямая трансляция
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Немков: были разговоры с PFL о бое с Нганну в августе, но всё потерялось. Просто ждём

Немков: были разговоры с PFL о бое с Нганну в августе, но всё потерялось. Просто ждём
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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков раскрыл, в каком положении находится в данный момент в PFL.

«Если честно, в марте где-то были какие-то разговоры [с PFL]. Организация забрасывала нам удочки, чтобы провести бой с Нганну в августе. Мы спросили какую-то конкретику — и всё потерялось. Никаких новостей от организации нет — ни по поводу Гольцова, ни по поводу Нганну, ни по поводу дальнейшего развития. Сейчас просто ждём. Нам задали вопрос, интересен ли нам бой, мы спросили, какие условия. И всё — на этом история закончилась. Ничего не прислали.

Конечно, с Нганну было бы интересно подраться. Бой с Денисом, думаю, был бы интересен только русским болельщикам. В Америке нас особо никто не знает. Думаю, в ближайшее время будем разговаривать по поводу меня более серьёзно.

По поводу контракта ничего не хочется разглашать, появляются какие-то новые вписанные обстоятельства. [Подписание в UFC?] Пока есть обязательства перед PFL — никто не будет на эту тему разговаривать. Пока мы тоже ни с кем не ведём разговоры. Как только здесь будет какая-то конкретика — возможно, мы что-то будем думать [о UFC], либо разговаривать с PFL», — сказал Немков в интервью платформе Okko.

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