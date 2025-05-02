Усик: у меня есть слабость, но она спрятана в яйце, а оно — в драконе. Её невозможно найти

Чемпион WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик уклонился от ответа на вопрос, есть ли у него слабое место.

«У меня есть слабость, но никто никогда не узнает о ней, кроме меня. Эта слабость спрятана в яйце, яйцо — в собаке, а собака — в драконе, так что её невозможно найти», — приводит слова Усика портал ESPN.

Александру 38 лет. В качестве профессионала Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и в супертяжёлом весе.