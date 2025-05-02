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Усик заключил пари с промоутером Дюбуа с крупной ставкой

Усик заключил пари с промоутером Дюбуа с крупной ставкой
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Чемпион WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик заключил пари с 73-летним британским менеджером Фрэнком Уорреном, который является промоутером его следующего соперника и чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа. Их реванш состоится 20 июля в Лондоне.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Усик. Когда я выиграю, ты [Фрэнк] подаришь мне машину Bentley.

Уоррен. Значит, когда Даниэль победит, тебе придётся подарить ему Bentley.

Усик. Но у меня нет Bentley (улыбается), — приводит слова Усика и Уоррена портал DAZN.

Александру 38 лет. В качестве профессионала Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и в супертяжёлом весе.

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