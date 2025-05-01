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Порье: зарабатываю в UFC больше, чем когда-либо, и всё же решаю уйти на пенсию

Порье: зарабатываю в UFC больше, чем когда-либо, и всё же решаю уйти на пенсию
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что покидает смешанные единоборства, несмотря на огромные гонорары, которые он получает в данный момент.

«[Покидая ММА] Я оставляю в этом спорте огромные суммы денег. Сейчас мне удаётся зарабатывать больше, чем когда-либо в карьере, и всё же решаю уйти на пенсию. Это кажется безумием, но я лишь стремлюсь остаться здоровым, стать хорошим отцом и мужем, проводить больше времени с семьёй, хочу быть по-настоящему важен для окружающих — этим и планирую заняться», — сказал Порье в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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