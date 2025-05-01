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Биспинг раскрыл, в каком случае Камару Усман должен завершить карьеру

Биспинг раскрыл, в каком случае Камару Усман должен завершить карьеру
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг раскрыл, в каком случае экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман должен завершить карьеру.

«Если Камару проиграет Бакли в следующем поединке, то станет ли это концом его карьеры? Не хочу бросать никакой тени на Усмана. Я испытываю к нему только величайшее уважение и глубокое восхищение. Камару — невероятный боец, он был великим представителем ММА.

Однако ему уже 37 лет, он не особо активно выступает в последние годы. И если сейчас Камару проиграет в четвёртый раз кряду, то, возможно, для него придёт время подумать о том, чтобы уйти на пенсию. Я говорю эти слова не легкомысленно. Камару — отличный парень, но мы все в курсе, что Хоакин готовится к этому бою на пределе возможностей. Для Бакли это самый важный бой в карьере, последнее препятствие, преодолев которое, он сумеет получить бой за титул», — приводит слова Биспинга портал Bloody Elbow.

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