Соннен: Макгрегор говорит, что у него есть незаконченное дело с Чендлером. Это не так

47-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт Чейл Соннен настаивает, что история противостояния ирландца Конора Макгрегора и американца Майкла Чендлера давно в прошлом.

«Конор говорит: «Я вернусь, у меня есть незаконченное дело с Майклом Чендлером». Позвольте мне прервать Макгрегора на этом. У тебя с Чендлером нет никаких дел. Вы сняли сезон шоу The Ultimate Fighter, у которого были такие плохие рейтинги, что им пришлось пригласить Даниэля Кормье и меня, чтобы попытаться возродить всю историю. Ты хочешь провести бой на стадионе против того же соперника, с которым у тебя был подписанный контракт на поединок, но ты просто не пришёл на него. Я знаю Майка, дружу с ним, у тебя нет никаких дел с ним», — приводит слова Соннена портал Low Kick MMA.