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PFL 4 2025. Прямая трансляция
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Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: ориентировочное время начало боя на PFL 4 — 6:00

Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: ориентировочное время начало боя на PFL 4 — 6:00
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Сегодня, 2 мая, на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (США) на турнире PFL World Tournament 4: First Round состоится поединок в рамках Гран-при тяжёлого веса между россиянами — Валентином Молдавским и Сергеем Билостенным.

PFL 2025. PFL World Tournament 4: First Round, Орландо, США
Валентин Молдавский — Сергей Билостенный
02 мая 2025, пятница. 06:00 МСК
Валентин Молдавский
Не началось
Сергей Билостенный

Ориентировочно бой начнётся в 6:00 по мск. Поединок будет транслироваться на платформе Okko. Также прямая онлайн-трансляция будет идти на «Чемпионате».

Валентину Молдавскому 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2017 по 2023 год выступал в Bellator, где становился претендентом на титул в тяжёлом весе. Всего на его счету 14 побед и четыре поражения.

Сергею Билостенному 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, имеет опыт выступлений в Bellator. Всего на его счету 13 побед и три поражения.

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