Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: ориентировочное время начало боя на PFL 4 — 6:00

Сегодня, 2 мая, на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (США) на турнире PFL World Tournament 4: First Round состоится поединок в рамках Гран-при тяжёлого веса между россиянами — Валентином Молдавским и Сергеем Билостенным.

Ориентировочно бой начнётся в 6:00 по мск. Поединок будет транслироваться на платформе Okko. Также прямая онлайн-трансляция будет идти на «Чемпионате».

Валентину Молдавскому 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2017 по 2023 год выступал в Bellator, где становился претендентом на титул в тяжёлом весе. Всего на его счету 14 побед и четыре поражения.

Сергею Билостенному 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, имеет опыт выступлений в Bellator. Всего на его счету 13 побед и три поражения.