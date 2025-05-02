Олег Попов победил Карла Уильямса в 1/4 финала PFL World Tournament 4

Российский боец смешанных единоборств Олег Попов выиграл поединок первого этапа турнира PFL World Tournament 4, в котором его соперником был американец Карл Уильямс.

Бой продлился три полных раунда, по его итогам Попов победил Уильямса раздельным решением судей. Российский спортсмен вышел в полуфинал Гран-при, где его соперником станет бразилец Родриго Насименто.

Первый этап турнира по смешанным единоборствам PFL World Tournament 4 проходит в ночь с 1 на 2 мая мск в Орландо (США, штат Флорида). В одном из боёв этого этапа сойдутся российские бойцы Валентин Молдавский и Сергей Билостенный.

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