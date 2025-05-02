Молдавский решением судей выиграл бой с Билостенным в 1/4 финала PFL World Tournament 4

Российский боец смешанных единоборств в тяжёлой весовой категории Валентин Молдавский выиграл поединок первого этапа турнира PFL World Tournament 4, в котором его соперником был соотечественник Сергей Билостенный.

Бой продлился три полных раунда, по его итогам Молдавский победил Билостенного единогласным решением судей, на всех трёх карточках был зафиксирован счёт 29-28. Российский спортсмен вышел в полуфинал Гран-при, где его соперником станет представляющий Молдавию Александр Романов.

Ранее ещё один российский тяжеловес Олег Попов раздельным решением судей выиграл поединок первого этапа PFL World Tournament 4с американцем Карлом Уильямсом.

Видео: Малоизвестные факты о Валентине Молдавском