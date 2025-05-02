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Валентин Молдавский победил Сергея Билостенного в 3-м раунде, 2 мая 2025

Молдавский решением судей выиграл бой с Билостенным в 1/4 финала PFL World Tournament 4
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Российский боец смешанных единоборств в тяжёлой весовой категории Валентин Молдавский выиграл поединок первого этапа турнира PFL World Tournament 4, в котором его соперником был соотечественник Сергей Билостенный.

PFL 2025. PFL World Tournament 4: First Round, Орландо, США
Валентин Молдавский (W) — Сергей Билостенный
02 мая 2025, пятница. 06:00 МСК
Валентин Молдавский
Окончено
UD
Сергей Билостенный

Бой продлился три полных раунда, по его итогам Молдавский победил Билостенного единогласным решением судей, на всех трёх карточках был зафиксирован счёт 29-28. Российский спортсмен вышел в полуфинал Гран-при, где его соперником станет представляющий Молдавию Александр Романов.

Ранее ещё один российский тяжеловес Олег Попов раздельным решением судей выиграл поединок первого этапа PFL World Tournament 4с американцем Карлом Уильямсом.

Видео: Малоизвестные факты о Валентине Молдавском

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