Усик ответил на вызов Фьюри

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик ответил на вызов своего бывшего соперника британца Тайсона Фьюри, который ранее заявил о желании провести с ним третий бой.

«Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы сделаем ещё один бой [с ним]. Нет проблем, я готов. На «Уэмбли» или «Олд Траффорд», — приводит слова Усика портал talkSPORT.

Напомним, Усик и Фьюри дрались дважды. Первая их встреча состоялась 18 мая, и победу решением большинства судей тогда одержал Александр. Реванш между ними прошёл 22 декабря, и победу снова присудили Усику, но уже единогласным решением судей.