Майк Тайсон: кто победит — 100 пиковых меня или горилла? У неё большие неприятности

58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон ответил, кто победит в потенциальном бою — 100 пиковых версий его или горилла.

«У гориллы чертовски большие неприятности», — приводит слова Тайсона портал Bloody Elbow.

Американский атлет выступал в качестве профессионала с 1985 по 2024 год. В своём рекорде Майк имеет 50 побед, из которых 44 были одержаны досрочно, семь поражений, а два поединка были признаны несостоявшимися.

Также Майк является национальным олимпийским чемпионом США среди юниоров в первом тяжёлом весе (1982).