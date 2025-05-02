Аспиналл стал автором исторического рекорда в UFC

32-летний временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл побил исторический рекорд промоушена, став самым долгим обладателем временного титула.

В данном статусе Том находится уже 538 дней. До этого рекорд принадлежал представителю Бразилии Ренану Барао, который удерживал временный чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории на протяжении 534 дней.

Напомним, Аспиналл последний бой провёл в конце июля в Манчестере (Англия) на турнире UFC 304. Английский боец разделил октагон с топовым американским бойцом UFC Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.