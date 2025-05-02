Порье: в UFC идёт смена караула

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье считает, что в промоушене проходит смена поколений.

«Сейчас в лиге происходит процесс смены караула. Я был свидетелем предыдущей эпохи с Сен-Пьером и Би Джей Пенном, за которой наблюдал в качестве фаната. Затем мне пришлось увидеть то, как всё перешло в новую эру. И сейчас мы переживаем что-то подобное.

Я ухожу. Джастин Гэтжи уходит. У Камару Усмана осталось несколько боёв. Прямо сейчас идёт смена караула», — приводит слова Порье портал Low Kick MMA.

Ранее Порье объяснил, почему принял решение завершить карьеру.