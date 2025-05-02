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Порье назвал культового рэп-исполнителя, под трек которого он хотел бы выйти на UFC 318

Порье назвал культового рэп-исполнителя, под трек которого он хотел бы выйти на UFC 318
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье заявил о желании, чтобы во время выхода к октагону на турнире UFC 318 его сопровождал культовый рэп-исполнитель Lil Wayne, который параллельно стал бы исполнять одну из своих композиций.

«Если Lil Wayne действительно захочет сопроводить меня под трек Drop the World в моём прощальном бою в Новом Орлеане, то я буду только за это», — сказал Порье в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, соперником Бриллианта на турнире UFC 318 станет бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) и действующий обладатель титула BMF соотечественник Макс Холлоуэй.

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