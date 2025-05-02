Кроуфорд дал прогноз на бой Канело — Скалл

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд дал прогноз на бой между известным мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Кубы Уильямом Скаллом, который состоится 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок начнётся примерно в 00:00 мск.

«Мне нравится этот бой. Саулю предстоит тяжёлое испытание. Многие списывают Уильяма со счётом, но, на мой взгляд, он даст конкурентоспособный поединок Альваресу. Однако Канело удастся выполнить свою работу и победить. Надеюсь, он покинет ринг без травм и будет готов к нашему бою в сентябре», — приводит слова Кроуфорда портал Boxingnews24.