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Кроуфорд дал прогноз на бой Канело — Скалл

Кроуфорд дал прогноз на бой Канело — Скалл
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд дал прогноз на бой между известным мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Кубы Уильямом Скаллом, который состоится 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок начнётся примерно в 00:00 мск.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Уильям Скалл

«Мне нравится этот бой. Саулю предстоит тяжёлое испытание. Многие списывают Уильяма со счётом, но, на мой взгляд, он даст конкурентоспособный поединок Альваресу. Однако Канело удастся выполнить свою работу и победить. Надеюсь, он покинет ринг без травм и будет готов к нашему бою в сентябре», — приводит слова Кроуфорда портал Boxingnews24.

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